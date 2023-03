Russische Agentur: Anschlag in Transnistrien vereitelt

In der pro-russischen Region Transnistrien der Republik Moldau hat es der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge einen Anschlagsversuch auf den Anführer der Separatisten gegeben. Lokale Sicherheitsdienste in dem von Moskau unterstützten Separatistengebiet hätten das Vorhaben vereitelt. Die Agentur zitierte am Donnerstag Sicherheitsbeamte mit der Aussage, das Attentat auf Präsident Wadim Krasnoselsky sei von ukrainischen Geheimdiensten in Auftrag gegeben worden.

BILD: SN/APA/AFP/SERGEI GAPON Spannungen um Separatistengebiet