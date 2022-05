Russische Geländegewinne im Donbass

Die Frontlinie im ostukrainischen Donbass hat sich am Sonntag zugunsten von Russland verschoben. Das geht aus Angaben des ukrainischen Militärs hervor. Russische Kräfte seien demnach an einigen Stellen vorgerückt. Es wird zudem erwartet, dass Russland in Izium im Süden der Landes Streitkräfte zusammenzieht. Die Ukraine hat hier nach eigenen Angaben eine Gegenoffensive gestartet, die teilweise Erfolg habe. Unterdessen wurden katastrophale Zustände im Asowstal-Werk geschildert.

SN/APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA Frontlinie hat sich verschoben