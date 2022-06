Russische Komiker für Fakeanruf bei Ludwig verantwortlich

Einem Medienbericht zufolge hat sich ein russisches Komikerduo zu den Fakeanrufen bei Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bekannt. Wie das Magazin "Kontraste" des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) am Mittwoch berichtete, will sich das Duo "Vovan und Lexus" als Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko ausgegeben und per Video mit mehreren europäischen Stadtchefs gesprochen haben.

SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Auch Michael Ludwig fiel auf das Komiker-Duo herein