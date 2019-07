Russische Komiker legten Nordmazedoniens Regierungschef rein

Nordmazedoniens sozialdemokratischer Regierungschef Zoran Zaev ist auf einen Telefonstreich zweier russischer Satiriker hereingefallen. Am Dienstag entschuldigte sich Zaev für das auf YouTube veröffentlichte Telefonat, in dem er offenbar die Bestechung des orthodoxen Patriarchen Bartholomäus I. in Erwägung zieht. Einen von der konservativen Opposition geforderten Rücktritt lehnte Zaev jedoch ab.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Zaev hätte wohl gern auf das Telefonat verzichtet