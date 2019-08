Russische Opposition kassiert neues Demonstrationsverbot

Die russische Opposition ist einmal mehr mit ihren Anträgen auf eine Demonstration in Moskau gescheitert - trotz vieler Appelle an Russland, die Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Die Stadtverwaltung habe Pläne für einen Protest-Marsch am 31. August gegen undemokratische Wahlen abgelehnt, teilte die Kommunalpolitikerin Jelena Russakowa am Donnerstag mit.

SN/APA (AFP)/YURI KADOBNOV Es herrscht weiter Versammlungsverbot in Moskau