Russische Polizei will Nawalny in Deutschland befragen

Die russische Polizei will eine Befragung des vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in Deutschland beantragen. Russische Ermittler wollten ihre deutschen Kollegen bei den Ermittlungen begleiten und dem Oppositionellen "klärende Fragen" stellen, erklärte die Polizei in Sibirien am Freitag. Der deutschen Regierung liegt nach eigenen Angaben noch kein entsprechendes Gesuch aus Moskau vor.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Fall Nawalny belastet Verhältnis Moskau-Berlin