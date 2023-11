Russische Rakete soll 20 ukrainische Soldaten getötet haben

Nach Berichten über einen russischen Raketenangriff auf eine Zeremonie zur Verleihung militärischer Orden, bei dem mehr als 20 Soldaten in der südlichen Frontregion Saporischschja getötet worden sein sollen, hat das ukrainische Verteidigungsministerium eine Untersuchung zu dem Vorfall eingeleitet. Dies teilte Verteidigungsminister Rustem Umerow am Samstag in einer Erklärung in den Sozialen Medien mit.

BILD: SN/APA/AFP/SERGEI CHUZAVKOV Minister Umerov lässt die Berichte untersuchen