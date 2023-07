Russische Regionen Kursk und Belgorod beschossen

Die russischen Regionen Kursk und Belgorod sind nach Angaben ihrer Gouverneure am Mittwochmorgen von ukrainischen Streitkräften beschossen worden. Bei den Angriffen von jenseits der Staatsgrenze habe es nach derzeitigen Angaben keine Opfer gegeben. "Die Stadt Walujki steht unter Beschuss der ukrainischen Streitkräfte", schrieb der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf der Nachrichten-App Telegram.

Ob es sich um Raketen- oder Artilleriebeschuss oder eine andere Form des Angriffs handelte, ließ er offen. "Das Luftverteidigungssystem hat funktioniert, aber am Boden gibt es Zerstörung." Der Gouverneur der nördlich von Belgorod gelegenen Region Kursk, Roman Starowojt, teilte mit, im Dorf Tjotkino sei ein Feuer ausgebrochen. Eine Schule und ein Privathaus seien beschädigt worden. Über die Art des Angriffs äußerte sich Starowojt nicht.

In den vergangenen Monaten ist es fast täglich zu Explosionen und Angriffen auf russische Regionen an der Grenze zur Ukraine gekommen. Die russische Seite macht dafür die ukrainischen Truppen oder pro-ukrainische Saboteure verantwortlich. Die ukrainische Führung äußert sich fast nie öffentlich zu Angriffen auf russischem oder von Russland kontrolliertem ukrainischen Territorium. Beide Kriegsparteien bestreiten, gezielt zivile Ziele anzugreifen. Unabhängig überprüfen lässt sich das Kampfgeschehen in dem Ende Februar 2022 von Russland begonnenen Krieg nicht.

Nach Angaben der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin Hanna Maljar machen unterdessen die ukrainischen Streitkräfte in den Gebieten außerhalb von Bachmut trotz heftigen russischen Widerstands täglich Fortschritte. "Im Norden, um ehrlich zu sein, gibt es schwere Kämpfe und bisher keinen Vorstoß", sagte Maljar im staatlichen Fernsehen. Die Russen verstärkten ihre Truppen im Süden und im Osten und seien weiter nördlich in der Nähe von Lyman und Swatowe auf dem Vormarsch.

Das ukrainische Militär berichtete auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, ukrainische Streitkräfte hätten mit gezieltem Beschuss eine Formation russischer Streitkräfte in Makijvka in der russisch kontrollierten Donezk-Region "vernichtet". Der Chef der Separatistenverwaltung der Region, Denis Puschilin teilte auf seinem Telegram-Kanal mit, bei dem Angriff seien Wohngegenden und ein Krankenhaus getroffen worden. Ein Mann sei getötet, 36 Menschen verletzt worden, darunter ein Baby und ein siebenjähriger Bub. Die Aussagen beider Seiten konnten von Reuters nicht überprüft werden.