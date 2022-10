Russische und syrische Streitkräfte töteten 20 IS-Kämpfer

Russische und syrische Streitkräfte haben russischen Angaben zufolge bei einer Operation im Süden Syriens mindestens 20 militante Islamisten getötet. "Die russische Gruppe hat in Kooperation mit Sicherheitskräften der syrischen Streitkräfte eine Spezialoperation in der Stadt Jasim in der Provinz Deraa im Süden Syriens durchgeführt, um Kämpfer des Islamischen Staates (IS) zu liquidieren", sagte Generalmajor Oleg Jegorow laut russischer Nachrichtenagentur TASS am Sonntag.

SN/APA/AFP (Archiv)/DELIL SOULEIMAN Russische und US-amerikansiche Soldaten in Syrien