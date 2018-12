Russische und türkische Minister sprechen über Lage Syriens

Angesichts des angekündigten Abzugs von US-Truppen aus Syrien wollen russische und türkische Regierungsvertreter am Samstag (ab 10.00 Uhr MEZ) über die Lage in dem Bürgerkriegsland sprechen. Dazu wollen sich nach Angaben des Kremls die Verteidigungsminister und Außenminister beider Länder in Moskau treffen.

Der russische Präsident Wladimir Putin werde jedoch nicht an dem Gespräch teilnehmen, sagte sein Sprecher der Agentur Tass zufolge. Man wolle bei dem Treffen alle weiteren Schritte zur Entwicklung Syriens besprechen, hieß es. Details und genaue Themen waren zunächst nicht bekannt. Anzeige Die US-Regierung hatte vor etwas mehr als einer Woche überraschend den Truppenabzug verkündet. Nach Angaben des Weißen Hauses wurde bereits damit begonnen, Soldaten aus Syrien abzuziehen. Die USA stehen an der Spitze einer internationalen Koalition, die in Syrien die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekämpft. Ihr wichtigster Verbündeter in dem Bürgerkriegsland ist die Kurdenmiliz YPG, die dort die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) anführt. Russland ist hingegen eine wichtige Schutzmacht für die syrische Regierung unter Präsident Bashar al-Assad. Quelle: Apa/Dpa