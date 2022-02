Russischer Armee gelingt noch immer kein Durchbruch

In der Ukraine ist der russischen Armee auch am fünften Tag schwerer Kämpfe noch immer kein entscheidender Durchbruch gelungen. Durch die anhaltenden Gefechte wurde die Zivilbevölkerung immer mehr in Mitleidenschaft gezogen. Nach UNO-Angaben sind bereits über eine halbe Million Menschen auf der Flucht. Die Ukraine warf der russischen Armee unterdessen vor, zunehmend auch Wohngebiete zu bombardieren, was die Regierung in Moskau zurückwies.

SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF Kiew ist mittlerweile arg in Mitleidenschaft gezogen worden