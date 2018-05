Russischer Außenminister Lawrow besucht Nordkorea

Inmitten des Ringens um ein Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA besucht der russische Außenminister Sergej Lawrow Pjöngjang. Bei den Gesprächen am Donnerstag werde es um die bilateralen Beziehungen und um die Lage auf der koreanischen Halbinsel gehen. Inzwischen ist auch der nordkoreanische Parteifunktionär Kim Yong-chol auf dem Weg in die USA, wo er Außenminister Mike Pompeo trifft.

Russland ist ein langjähriger Verbündeter der kommunistischen Führung Nordkoreas. Dabei fordert Moskau eine nukleare Abrüstung Nordkoreas, die durch Verhandlungen, nicht durch Druck erreicht werden soll. Mit Ultimaten und der Androhung von Gewalt seien solche Probleme nicht zu lösen, sagte Lawrow am Mittwoch mit Blick auf die USA. "Vielleicht sind solche Methoden im Geschäftsleben wirksam. Aber zu eskalieren, um zu deeskalieren, birgt in den modernen internationalen Beziehungen ernste Risiken", sagte er bei einem Vortrag in Moskau.

US-Präsident Donald Trump hat zwar ein für den 12. Juni geplantes Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un abgesagt. Trotzdem bemühen Washington und Pjöngjang sich, das Treffen vielleicht doch noch zu retten. So reiste der hochrangige nordkoreanische Unterhändler Kim Yong-chol am Mittwoch von Peking nach Washington, um den Gipfel vorzubereiten. Dort will er mit US-Außenminister Mike Pompeo zusammentreffen. Der Besuch eines derart ranghohen nordkoreanischen Regierungsvertreters in den USA ist eine Seltenheit.

(Apa/Dpa)