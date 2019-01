Russischer Außenminister stellt seine Sicht auf Weltlage dar

Der russische Außenminister Sergej Lawrow stellt am Mittwoch vor Journalisten in Moskau seine Sicht auf die internationale Lage dar. Dabei werden Äußerungen zur Ukraine, zu Syrien und zum Stand der atomaren Rüstungskontrolle erwartet. In all diesen Fragen steht Russland derzeit im Konflikt mit den westlichen Ländern, speziell mit den USA.

SN/APA (AFP)/VASILY MAXIMOV Russland Außenminister Sergej Lawrow hält Pressekonferenz