Russischer Eishockey-Spieler: Zwangsrekrutierung statt Wechsel in die amerikanische Liga

Russlands Eishockey-Nationaltorhüter wurde in eine Kaserne verschleppt. Er hatte zuvor einen NHL-Vertrag unterschrieben.

Es war eine Szene wie aus einem Gangsterfilm: Auf dem Parkplatz vor dem Eispalast in Sankt Petersburg warteten Männer in Zivil und maskierte Kämpfer in Tarnanzügen auf Iwan Fedotow. Der Hüne, den eine TV-Reporterin und ihr Kameramann begleiteten, wurde in einen Kleintransporter ohne Nummernschild geschoben und abtransportiert. Seitdem ist der russische Eishockey-Nationaltorhüter in der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen worden.

Nach Angaben des Portals fontanka.ru nahm die Kriminalpolizei Fedotow auf Antrag der Militärstaatsanwaltschaft fest, angeblich wollte er sich vor ...