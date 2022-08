Russischer Ex-Politiker: "Partisanen" töteten Dugina

Der in der Ukraine lebende Ex-Abgeordnete der russischen Staatsduma, Ilja Ponomarjow, hat am Sonntagabend erklärt, dass eine "Nationale Republikanische Armee" die Verantwortung für die Ermordung der Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin, Darja Dugina, übernommen hat. Er verlas zudem ein Manifest der Gruppierung, von deren Existenz zuvor nichts bekannt war. Zahlreiche russische Beobachter zweifelten jedoch an der Glaubwürdigkeit von Ponomarjows Darstellung.

SN/APA/Investigative Committee of R Darja Dugina starb hier durch eine Autobombe