Russischer Nationalist Girkin will Präsident werden

Der inhaftierte frühere Separatistenführer Igor Girkin hat seine Kandidatur für die russische Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr angekündigt. "Ich halte mich in Militärfragen für kompetenter als der amtierende Präsident, und sicherlich für kompetenter als der Verteidigungsminister", erklärte Girkin am Donnerstag in seinem Kanal beim Online-Dienst Telegram. Präsident Wladimir Putin sei "zu freundlich".

BILD: SN/APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA Separatistenführer Girkin will aus dem Gefängnis in den Kreml