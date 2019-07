Russischer Oppositionspolitiker Nawalny festgenommen

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist in Moskau festgenommen worden. Er sei verhaftet worden, als er gerade zum Joggen gehen wollte. Anschließend sei er in eine Polizeistation gebracht worden, teilte der Kreml-Kritiker am Mittwoch in einem Instagram-Video mit. Die Festnahme fällt in eine Zeit der Proteste für eine freie Kommunalwahl in Moskau.

SN/APA (AFP)/MAXIM ZMEYEV Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker Putins