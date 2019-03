Russland-Affäre: US-Sonderermittler übergab Abschlussbericht

Zwei Jahre nach Beginn der Untersuchungen zur Russland-Affäre hat US-Sonderermittler Robert Mueller seinen mit Spannung erwarteten Abschlussbericht dem Justizministerium übergeben. US-Justizminister Bill Barr schrieb am Freitag an den Kongress, er werde womöglich schon am Wochenende die "wichtigsten" Schlussfolgerungen daraus zusammenfassen. Der Inhalt des Berichts ist bisher unbekannt.

SN/APA (AFP/GETTY)/Drew Angerer Nun ist das US-Justizministerium am Zug