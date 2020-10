Russland: Angebot zum Verzicht auf Mittelstreckenraketen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die NATO-Staaten zu einem Verzicht auf die Stationierung landgestützter atomarer Kurz- und Mittelstreckenraketen aufgerufen. Ein Moratorium auf diese Waffen hatte der Kremlchef bereits vor gut einem Jahr vorgeschlagen. Russland bekräftige sein Bekenntnis dazu, sagte Putin dem Kreml zufolge am Montag in Moskau. Die Aufforderung an die NATO zur Prüfung dieses Vorschlags bleibe weiterhin gültig.

SN/APA (Sputnik)/ALEXEI DRUZHININ Russlands Präsident Wladimir Putin bei Treffen