Russland intensiviert Angriffe auf Kiew

Russland hat nach Angaben der Ukraine die zweite Nacht in Folge Kiew mit Drohnen angegriffen und den Beschuss der ukrainischen Hauptstadt damit nach einer mehrwöchigen Pause wieder intensiviert. Kiew sei in Wellen und aus verschiedenen Richtungen angegriffen worden, schrieb der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko, am Sonntag in der Messaging-App Telegram. Deshalb habe es in Kiew mehrmals Alarm vor Luftangriffen gegeben.

15 von 20 Shahed-Kamikaze-Drohnen abgeschossen