Russland beginnt mit Rückzug von der ukrainischen Grenze

Laut Moskau war es nur eine Übung - im Westen löste der Aufmarsch russischer Soldaten an der ukrainischen Grenze Besorgnis aus. Am Freitag begann Moskau mit dem Rückzug.

Fallschirmjäger klettern in Transportflugzeuge, Panzer rollen in die offenen Bäuche der Landungsschiffe. Russland hat am Freitag mit dem angekündigten Abzug der Soldaten von der ukrainischen Grenze begonnen. Auch von der besetzten Halbinsel Krim seien Soldaten abgezogen worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Laut Minister Sergej Schoigu sollen die Soldaten bis zum 1. Mai in die Kasernen zurückkehren.

Kreml-Chef Wladimir Putin hatte in den vergangenen Wochen an der Grenze zur Ukraine Zehntausende Truppen ...