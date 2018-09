Russland betont vor Idlib-Treffen Differenzen mit Türkei

Vor einem Spitzentreffen der Präsidenten Russlands und der Türkei spricht der Kreml von Meinungsverschiedenheiten über die Lage in der syrischen Rebellenregion Idlib. "Die Lage in Idlib ist gespannt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag. "Es gibt bestimmte Unterschiede im Verständnis, verschiedene Nuancen, und deshalb ist ein ernstes Gespräch der Führer beider Länder notwendig."

Die Präsidenten Russlands und der Türkei beraten am Montag ein weiteres Mal über die bedrohliche Lage in der syrischen Rebellenregion Idlib. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan fliegt dafür kurzfristig nach Sotschi am Schwarzen Meer, wo Wladimir Putin seine Residenz hat. Bei einem Dreiergipfel mit dem Iran am 7. September hatten sich Erdogan und Putin nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können.

Trotzdem sieht Erdogan ungeachtet der Absagen von Russland und Iran Erfolge seines Aufrufes für eine Waffenruhe in Idlib. Seit drei Tagen herrsche in Idlib Ruhe, sagte Erdogan nach einem Bericht der Zeitung "Hürriyet". "Es sieht so aus, als hätten wir Ergebnisse mit unseren Bemühungen erzielen können." Vor zehn Tagen hatten allerdings Putin und der iranische Präsident Hassan Rouhani öffentlich Erdogans Wunsch nach einer Waffenruhe zurückgewiesen.

In Idlib im Norden Syriens befinden sich mehrere Zehntausend bewaffnete Extremisten und Kämpfer der als gemäßigt geltenden syrischen Opposition sowie drei Millionen Zivilisten. Die Region grenzt an die Türkei.

Russland unterstützt einen Vormarsch der syrischen Armee in das letzte große von Islamisten und syrischen Oppositionellen beherrschte Gebiet. Die Türkei ist Schutzmacht der syrischen Opposition und will ein Blutbad nahe ihrer Grenze verhindern. Sie hat selbst Soldaten auf Beobachtungsposten rund um Idlib stationiert.

Quelle: Apa/Dpa