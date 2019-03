Russland: Beziehungen zu USA nach Mueller-Bericht verbessern

Russland will sich nach der Veröffentlichung des Berichts von US-Sonderermittler Robert Mueller für bessere Beziehungen zu den USA einsetzen. Es sei allerdings an der Regierung in Washington, den ersten Schritt zu tun, erklärte das russische Präsidialamt am Montag. Der Bericht liege dem Präsidialamt nicht vor, daher könne er auch nicht kommentiert werden.

