Russland blockiert beim UN-Treffen

Schon vor Beginn der Generaldebatte sorgte ein Brief für Unruhe. Unterzeichner sind Moskau und seine Verbündeten.

Bis 2030 sollten Hunger und extreme Armut auf der Welt beendet werden und die Bildung verbessert. Auf diese und zwölf weitere Ziele hatten sich die Staaten der Welt 2015 geeinigt. Doch der Weg dorthin ist holprig. Die Coronapandemie, der Ukraine-Krieg und eine Schuldenkrise in armen Ländern haben die Welt beim Erreichen der Ziele extrem zurückgeworfen.

UN-Generalsekretär António Guterres will der Vereinbarung deshalb neues Leben einhauchen. Er setzte vor dem Beginn der UN-Generaldebatte, die ab Dienstag in New York läuft, einen zweitägigen Nachhaltigkeitsgipfel an. Auf diesem soll ein Text verabschiedet werden, mit dem die Nachhaltigkeitsziele bekräftigt werden sollten. Ein "Quantensprung", sagte Guterres. Doch einige UN-Mitglieder bremsten ihn drastisch ab.

In einem Schreiben vom Sonntag kündigen elf Länder eine Blockade mehrerer Erklärungen an, darunter jene zu den Nachhaltigkeitszielen. Russland ist einer der Unterzeichnet, aber auch seine Verbündeten Belarus, Bolivien, Kuba, Nordkorea, Eritrea, der Iran, Nicaragua, Syrien, Venezuela und Simbabwe. Die Länder beklagen in dem Schreiben Sanktionen, denen Staaten unterlägen und die deren Entwicklung schadeten. Russland etwa ist seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 mit Sanktionen des Westens belegt und seit Beginn des Angriffskriegs auf die restliche Ukraine im Februar 2022 mit sehr weitreichenden Strafmaßnahmen.

"Dass eine Gruppe um Russland herum eine Reihe von Erklärungen blockiert", sagte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg am Montag vor seinem Abflug nach New York, sei aber nur "die Spitze des Eisbergs". Der Multilateralismus sei momentan einem ungeheuren Stresstest ausgesetzt. "Wir erleben ein System, das Risse aufzeigt durch die Folgen des russischen Angriffskriegs und zweieinhalb Jahre der Pandemie. Wir haben die größte Anzahl an Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg", sagte Schallenberg.

UN-Diplomaten gingen davon aus, dass sich die Unzufriedenheit des "globalen Südens" mit dem aktuellen internationalen System ganz generell beim Treffen in New York bemerkbar machen wird. Der Gipfel am Montag ging dem offiziellen Start der UN-Generaldebatte voraus, bei der von Dienstag an über eine Woche lang mehr als 140 Staats- und Regierungschefs sprechen werden. Die größte Aufmerksamkeit dürfte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf sich ziehen, der erstmals seit Kriegsbeginn nach New York reist.

Seine Rede vor der UN-Vollversammlung wird Selenskyj am Dienstag halten. Mit Spannung wird aber vor allem eine hochrangig besetzte Sicherheitsratssitzung am Mittwoch erwartet, wo er erstmals seit Kriegsbeginn auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen könnte. Es wird erwartet, dass Selenskyj die internationale Staatengemeinschaft zu weiterer Hilfe für sein Land aufrufen wird.

Österreich ist bei der UN-Generalversammlung mit Präsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg vertreten. Am Dienstag steht für die beiden ein Meinungsaustausch mit UN-Generalsekretär Guterres auf dem Programm.

Schon am Montag sollte Van der Bellen am Nachhaltigkeitsgipfel teilnehmen. "In einer Welt, in der wir uns Kipppunkten nähern, können wir uns Untätigkeit nicht leisten", wollte er dort auf eines der Kernthemen beim diesjährigen Treffen der politischen Weltspitzen hinweisen: den Klimawandel. "Es ist kein Geheimnis, dass ich sehr enttäuscht war von den Ergebnissen der letzten UN-Klimakonferenz in Sharm el Sheikh. Umso wichtiger ist es, dass die internationale Staatengemeinschaft bei der COP 28 in Dubai im November gemeinsam mutige Schritte zum Ausstieg aus fossilen Energien und für die Unterstützung des globalen Südens setzt", betonte Van der Bellen. "Die schweren Unwetter in Österreich, bei unseren direkten Nachbarn und in vielen Teilen der Welt zeigen, wie sehr wir schon jetzt von der Klimakrise betroffen sind."

Kurz vor der UN-Generalversammlung verlangten in New York auch Zehntausende Demonstranten eine schnelle Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Erdgas. Sie forderten US-Präsident Joe Biden am Sonntag auf, mehr für Klimaschutz zu tun und den Klimanotstand auszurufen. Ihre Unterstützung für Biden hänge davon ab, erklärten sie. Seine Regierung hat zwar ein ambitioniertes Klimagesetz durchgesetzt. Aber sie erteilte auch Genehmigungen für neue Öl- und Gasbohrungen - was auch Anhänger verärgerte.