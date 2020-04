Russland datiert Weltkriegs-Ende auf 3. September 1945

Russland hat das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren nun offiziell auf das Datum 3. September festgelegt. Dazu unterschrieb Präsident Wladimir Putin am Freitag ein Gesetz. Der 3. September 1945 entspricht dem in der Sowjetunion begangenen und auf Medaillen der Kriegshelden der Roten Armee geprägten Datum, wie die Staatsagentur Tass am Freitag in Moskau mitteilte.

Tag der Feier des 75. Jahrestags wegen Beslan-Dramas umstritten