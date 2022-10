Russland ernennt neuen Kommandanten für Truppen in Ukraine

Die russischen Truppen in der Ukraine haben nach zahlreichen Niederlagen bei ihrem Angriffskrieg nun einen neuen Kommandanten. Der 55 Jahre alte Armeegeneral Sergej Surowikin sei von Verteidigungsminister Sergej Schoigu eingesetzt worden, um die "militärische Spezialoperation" zu führen, teilte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Samstag in Moskau mit.

SN/APA/AFP/OZAN KOSE Russlands Verteidigungsminister wechselt Kommandanten aus