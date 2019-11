Mit einem neuen Gesetz verstärkt der russische Staat seine Kontrolle über das Internet. Kritiker sehen darin einen Angriff auf die Freiheit und warnen vor der totalen Zensur.

Von "Staatsinternet" in Russland war die Rede, von totaler Zensur und Kontrolle - nun ist es so weit: Am Freitag ist in Russland das heftig umstrittene Gesetz über das "Souveräne Internet" in Kraft getreten. Seine Befürworter versichern, es werde die ...