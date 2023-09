Russland-Expertin Sabine Fischer: "Dieser Krieg bohrt an den Fundamenten des russischen Regimes"

Gewalt und Sexismus ist die Klammer von Putins System, sagt Sabine Fischer. Die Russland-Expertin wagt einen neuen Blick auf die Ursachen des Ukraine-Kriegs.

Häusliche Gewalt ist in Russland weit verbreitet. Frauen sind in der Duma eine Seltenheit. Wladimir Putin präsentiert sich gern oberkörperfrei auf dem Pferd. Was das mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat? Sehr viel, meint Politologin und Russland-Expertin ...