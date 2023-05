Russland fing offenbar britische Raketen ab

Russland hat einem Agenturbericht zufolge zwei britische Langstreckenraketen des Typs Storm Shadow abgefangen. Weiters seien in den vergangenen 24 Stunden 19 Drohnen abgeschossen worden, zitierte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti das russische Verteidigungsministerium. Außerdem hätten russische Truppen von den USA gebaute Himars- und Harm-Raketen mit kürzerer Reichweite abgefangen.

Zuvor hatte es laut Meinberichten geheißen, Drohnen hätten die Ölpipeline Druschba in Russland angegriffen. Der Vorfall ereignete sich in der Region Twer, meldete die russische Zeitung "Kommersant" unter Verweis auf soziale Medien. Die Region nördlich von Moskau grenzt im Nordwesten an die Region Pskow. Von dort wurde ein Drohnenangriff auf ein Verwaltungsgebäude einer Pipeline gemeldet. Pskow wiederum grenzt an Belarus, Lettland und Estland. Pskow und Twer teilen keine Grenze mit der Ukraine.

In Pskow kam es nach Angaben des Gouverneurs Michail Wedernikow zu einer Explosion. Zwei Drohnen hätten das Verwaltungsgebäude beschädigt, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Das hätten vorläufige Ermittlungen ergeben. Es gebe keine Verletzten, Einsatzkräfte seien vor Ort.