Russland: Für Demonstranten gab es sofort Einberufungsbefehle

Die Mobilmachung für die ukrainische Front ist in Russland bereits voll im Gang. Manche Russen verfolgen sie mit Genugtuung, andere protestieren. Und viele versuchen, ihr zu entkommen.

In der Moskauer Vorstadt Odinzowo wird nicht demonstriert. Am städtischen Teich vor dem Lenin-Denkmal stehen ein paar Leute herum, jemand spielt Gitarre. "Wir sind alle geschockt. Es ist wie in einem deutschen Märchen, es wird schrecklicher und immer schrecklicher", Nikolai grinst schräg. Nikolai ist 34 Jahre alt, Damenfriseur, hat bei den Streitkräften des Innenministeriums gedient und sagt, ihn könnte man zur daraus formierten Nationalgarde "Rosgwardija" einziehen. "Die Jungs werden ja auch in der Ukraine eingesetzt." Aber er werde nicht mitmachen bei dieser Gangsterei.

Wladimir Putins Entscheidung, am Mittwoch eine Teilmobilmachung auszurufen, hat bei den Russen ein Wirrwarr aus Entsetzen, Angst und Genugtuung hervorgerufen. Die ersten Gestellungsbefehle wurden bereits zugestellt. Laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu sollen nur gediente Wehrpflichtige mit militärischer Ausbildung und Kampferfahrung eingezogen werden, das sei ein Prozent der gesamten Mobilisationsreserve.

Aber viele Russen befürchten, dass die Teilmobilmachung zu einer Dauerkampagne wird, die sie oder ihre Familienangehörigen sehr willkürlich treffen könnte. Nach Angaben der Exilzeitung "Nowaja Gaseta Europa" ist in einem nicht öffentlichen Punkt des Präsidenten-Ukas über die Mobilisierung von bis zu einer Million Russen die Rede. Laut einem Militärsprecher haben sich binnen 24 Stunden bereits rund 10.000 Männer gemeldet, um beim Militäreinsatz in der Ukraine zu dienen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Am Mittwochabend gingen in Moskau, Petersburg und über 30 anderen russischen Städten noch einmal wagemutige Russen auf die Straße, um für den Frieden und gegen die Mobilmachung zu protestieren. Ein Großteil, nach Angaben des Bürgerrechtsportals OVD News 1310 Menschen, wurde festgenommen. Allein auf 15 Moskauer Polizeiwachen verteilte man danach Einberufungsbefehle an männliche Demonstranten. In mehreren Regionen tauchten Verordnungen auf, die es Männern im wehrfähigen Alter (18 bis 50 für Soldaten, bis 60 für Offiziere) verbieten, das Gebiet zu verlassen. "Die Stimmung im Dorf ist im Keller", sagt ein Landwirt aus der Region Kursk.

In anderen Regionen läuft die Mobilisierung auf Hochtouren. Nach Angaben von sibreal.org zogen Beamte der Kriegskommissariate mit Polizisten die ganze Nacht durch den 5500-Seelen-Ort Kurumkan in Burjatien und transportierten die Einberufenen in vier Autobussen ab. Und die Journalistin Janina Nimajewa aus Ulan-Ude berichtet auf Instagram von ihrem ungedienten Mann (38), der ebenfalls eingezogen wurde, obwohl er fünf Kinder hat. Den Regeln gemäß sind Familienväter mit mehr als drei Kindern vom Kriegsdienst befreit. "Ich bin 45, habe vor 1000 Jahren gedient", sagte ein Burjate dem Portal meduza.io. "Na gut, gehen wir eben schießen."

Aber das wollen viele Russen nicht, obwohl Putin allen Rekrutierten den Monatssold von Vertragssoldaten versprochen hat; mindestens 163.000 Rubel, (umgerechnet über 2700 Euro). Die BBC berichtet von einem jungen Mann, der von seiner Mutter erfuhr, dass es einen Gestellungsbefehl für ihn gibt, er hat sich in seiner Wohnung eingeschlossen und öffnet niemandem. Zahlreiche Russen bemühen sich, an ärztliche Atteste zu gelangen, um der Einberufung zu entgehen.

An den Grenzen zu Kasachstan, Georgien, Belarus und Finnland stauen sich laut dem Portal svoboda.org Pkw, die Russland verlassen wollen. Bei Werchni Las nahe Georgien filmte ein Fahrer den Stau und sprach von einer bis zu sechs Kilometer langen Warteschlange. In der Region Orenburg und der Petersburger Vorstadt Lomonossow wurden laut zona.media zwei Kriegskommissariate in Brand gesetzt.

Es gibt aber auch Russen, die die Mobilmachung begrüßen. "Habe ich doch gesagt, darauf lief doch alles hinaus, bisher haben wir in der Ukraine nur mit halber Kraft gekämpft", sagt der Petersburger Verlagskaufmann Alexander. Der Misserfolg bei Charkiw habe allen klargemacht, dass man ohne Reserven nicht gewinnen könne. Der 38-Jährige, der selbst untauglich ist, glaubt, dass die russische Armee nun in der Ukraine siegen wird: "Russland startet schlecht in jeden Krieg und gewinnt am Ende doch."

Am Teich in Odinzowo hält Nikolai einen Becher mit Wodka in der Hand. "Wenn sie mich einziehen wollen, verstecke ich mich, versuche ins Ausland zu kommen, die müssen mir politisches Asyl geben." Aber jetzt wolle er trinken. "Dann werden die scharfen Ränder etwas weicher, bis morgen früh." Russland ist auf der Flucht vor sich selbst.