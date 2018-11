Russland hofft auf neue Gespräche für Frieden in Afghanistan

Russland setzt auf den Beginn neuer Gespräche in Afghanistan, um ein Ende des Bürgerkriegs dort zu erreichen. Einen Beitrag dazu könne die Teilnahme der radikalislamischen Taliban an der internationalen Afghanistan-Konferenz leisten, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag zum Auftakt des Treffens in Moskau nach russischen Medienberichten.

SN/APA (AFP)/ZAKERIA HASHIMI Afghanistan versinkt immer mehr im Chaos