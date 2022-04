Russland: Hoher Preis für Protest

Russland verschärft die Repression der Kritiker weiter.

Kreuzung heißt auf Russisch "Perekrjostok". Supermärkte quer durch das Land tragen diesen Namen. Sie sind nicht teuer, nicht billig und finden sich an vielen Ecken russischer Städte. Die Preisschilder sind weiß, manchmal auch gelb, wenn die Waren reduziert sind. An einem Abend im März fanden sich in einem Perekrjostok in Sankt Petersburg statt Preisschildern aber kleine Handzettel - über den Krieg in der Ukraine. Über den Beschuss des Theaters in Mariupol und den Tod von Zivilisten.

Es war ...