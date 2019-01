Russland: Israel muss Luftangriffe in Syrien stoppen

Russland fordert von Israel, keine neuen Luftangriffe im Nachbarland Syrien zu fliegen. Diese Praxis müsse beendet werden, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Syrien sei ein souveräner Staat. Luftangriffe beförderten nur die Feindseligkeiten in der Region.

SN/APA (AFP)/STR Mehr als 20 Menschen sollen getötet worden sein