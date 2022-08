Russland ist "einsam und doch nicht allein"

Verbündete hat der Kreml seinem Konflikt mit dem Westen und der Ukraine kaum - nur Partner, die aus Eigeninteresse handeln.

Myanmar steht voll hinter dem Kreml. "Russland tut das Notwendige zur Festigung der eigenen staatlichen Souveränität", erklärte Militärsprecher So Min Tun wenige Tage nach dem Beginn der "militärischen Spezialoperation" Russlands gegen die Ukraine.

Moskau erfreut sich in seinem Konflikt mit dem Westen der Sympathien Dutzender Staaten. Aber es fehlen Potenzial und Interessen, um Russland tatkräftig zu unterstützen. In Moskaus Medien kommt der Spruch des Zaren Alexander III. wieder in Mode: "Wir haben nur zwei treue Verbündete - unsere ...