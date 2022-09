Russland kooperiert nicht mit UNO-Kommission für Ukraine

Russland verweigert sich der Kooperation mit einer UNO-Expertenkommission zur Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Krieg. Dies bestätigte die Kommission am heutigen Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Kooperationsanfragen seien abschlägig beantwortet worden, sagte der norwegische Ex-UNO-Richter Erik Møse. "Es gibt bisher keinen Dialog, aber wir verfolgen das weiter." Nächste Woche will das Gremium in Genf erste Arbeitsergebnisse präsentieren.

SN/APA/Stefan Vospernik UNO-Kommission zu Ukraine stellte in Wien ihre Arbeit vor