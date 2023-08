Russland kritisiert Pläne für F16-Lieferung

Russland übt Kritik an der von Dänemark und den Niederlanden angekündigten Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine. Der Schritt werde zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führen, erklärte der russische Botschafter in Dänemark, Wladimir Barbin, laut der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Dänemark am Montag in einer Rede vor dem Parlament in Kopenhagen für seine lang anhaltende militärische Unterstützung.

BILD: SN/APA/RITZAU SCANPIX/IDA MARIE ODG Selenskyj in Dänemark