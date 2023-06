Russland laut Lawrow nach Wagner-Aufstand gestärkt

Russland wird nach Einschätzung von Außenminister Sergej Lawrow gestärkt aus dem Aufstand der Söldnertruppe Wagner hervorgehen. "Russland hat immer alle Schwierigkeiten überwunden", sagte Lawrow am Freitag vor Journalisten in Moskau. "Es wird auch dieses Mal so sein", ergänzte er. Das Land werde durch die Bewältigung von Herausforderungen "stärker und stärker".

BILD: SN/APA/AFP/ARCHIV/PAVEL BEDNYAKOV Russischer Außenminister sieht keine Schwächung