Russland meldet Abschuss zweier Drohnen in Moskauer Region

Russland hat am Mittwoch den Abschuss zweier Drohnen in der Nähe eines Militärstützpunkts in der Region Moskau gemeldet. Die beiden Drohnen seien um 05.30 Uhr und 05.50 Uhr (Ortszeit, 04.30 und 04.50 Uhr MESZ) beim Anflug auf Depots des rund 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt gelegenen Stützpunkts abgestürzt, erklärte Regionalgouverneur Andrej Worobjow im Online-Dienst Telegram. Es habe weder Opfer noch Schäden gegeben.

Die beiden Drohnen seien vom "russischen Militär abgeschossen" worden, erklärte Worobjow weiter. Ihre Trümmer und das Absturzgebiet werde nun von russischen "Spezialdiensten" untersucht. Der Gouverneur rief die Bewohner in dem Gebiet auf, "Ruhe zu bewahren". Seit Beginn einer ukrainischen Gegenoffensive zur Rückeroberung russisch besetzter Gebiete haben Drohnenangriffe von beiden Seiten zugenommen. Sie zielen zunehmend auch auf russische Grenzgebiete sowie auf russische Militärbasen und Energie-Infrastruktur; Angriffe auf die rund 500 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt entfernte russische Hauptstadt und ihre Umgebung sind aber selten. Anfang Mai waren zwei Drohnen über dem Kreml abgeschossen worden, Ende Mai dann wurden bei einem Drohnenangriff auf Moskau einige Wohnhäuser beschädigt. Russland machte die Ukraine für die Angriffe verantwortlich.