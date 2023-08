Russland meldet ukrainische Angriffe - Auch auf Krim

Russland meldet einen der bisher stärksten Angriffe der Ukraine mit Raketen und Drohnen auf Ziele in Moskau und der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Freitag mit, die ukrainischen Streitkräfte hätten die Krim mit 42 Drohnen attackiert. In der russischen Region Kaluga, das an die Region Moskau grenzt, sei eine ukrainische Rakete vom Typ S-200 abgeschossen worden.

BILD: SN/APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete Angriffe