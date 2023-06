Russland meldet Zerstörung von ukrainischer Panzerkolonne

Russische Truppen haben nach Angaben der Regierung in Moskau mindestens sieben deutsche Leopard-Panzer und fünf Bradley-Panzer aus den USA zerstört. In der Region Saporischschja sei eine Kolonne gepanzerter Fahrzeuge getroffen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Mehr als ein Dutzend ukrainischer Angriffe seien zuletzt abgewehrt worden. Laut der Ukraine wurde dagegen in der Region Donezk ein Dorf zurückerobert.

Berichte vom Kampfgeschehen lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Unterdessen meldeten Russland und die Ukraine den Austausch von insgesamt fast 200 Kriegsgefangenen.

Im russischen Staatsfernsehen wurde gezeigt, wie Verteidigungsminister Sergej Schoigu Medaillen an Soldaten verleiht, die nach russischen Angaben bei der Abwehr eines ukrainischen Gegenangriffs deutsche Panzer und Kampffahrzeuge aus US-Produktion zerstört haben sollen. Schoigu übergab den Soldaten den goldenen Stern "Held Russlands" - die höchste militärische Auszeichnung des Landes. Auf einem Video war zu sehen, wie russische Drohnen in der Region Saporischschja Panzer mit ukrainischer Besatzung treffen. Der Ort der Aufnahme konnte bestätigt werden, nicht aber das Datum.

In einem von der ukrainischen Armee veröffentlichten Video ist unterdessen zu sehen, wie Soldaten die ukrainische Flagge auf einem zerbombten Gebäude hissen. Die Szene soll sich in dem Ort Blahodatne in der Region Donezk abspielen. Ein Sprecher des ukrainischen Militärs sagte im Fernsehen, bei der Rückeroberung des Dorfes handle es sich um die ersten, örtlich begrenzten Ergebnisse der jüngsten Gegenangriffe. Es ist das erste Mal, seit diese Gegenangriffe in den vergangenen Tagen gestartet wurden, dass die Befreiung eines Ortes bekanntgegeben wird. Die Ukraine hat sich zum Stand der seit langem erwarteten, groß angelegten Gegenoffensive bedeckt gehalten. Russland hatte in der vergangenen Woche mindestens zwei Mal erklärt, ukrainische Angriffe bei dem nahe von Blahodatne gelegenen Dorf Welyka Nowosilka zurückgeschlagen zu haben.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, 94 Russen seien nach Verhandlungen aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen und zur Untersuchung in eine medizinische Einrichtung gebracht worden. Ein Vertreter der Regierung in Kiew erklärte, 95 ukrainische Soldaten seien zurückgekehrt. Einige von ihnen seien verwundet. Die zurückgekehrten Soldaten seien unter anderem bei Mariupol, Tschernobyl, auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer sowie in dem jüngst an Russland gefallenen Bachmut im Einsatz gewesen.

Die ukrainische Regierung bekräftigte unterdessen ihre Vorwürfe, dass Russland den Kachowka-Staudamm gezielt zerstört habe, um die ukrainischen Streitkräfte im Süden des Landes am Vormarsch zu hindern. Zudem habe Russland damit die Entsendung von Reserven in die Gebiete Saporischschja und Bachmut ermöglichen wollen, sagt Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar. Der Damm war am Dienstag gebrochen und hatte große Gebiete stromabwärts am Dnipro überflutet. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, den Damm zerstört zu haben. Russische Truppen hatten den Damm und das Kraftwerk kurz nach Beginn ihrer Invasion am 24. Februar 2022 besetzt.

Laut der Ukraine sind bei einem russischen Angriff auf ein Rettungsboot in den Überschwemmungsgebieten drei Menschen getötet worden. Zehn weitere Personen seien verletzt worden, erklärte der Gouverneur der Oblast Cherson, Olexander Prokudin, auf Telegram. Das Boot habe Menschen aus überfluteten Teilen der Besatzungsgebiete in die von der Ukraine kontrollierte Stadt Cherson bringen wollen. Unter den Toten sei ein 74-jähriger Mann, der eine Frau habe schützen wollen und dabei in den Rücken getroffen worden sei. Wie russische Truppen das Boot angegriffen haben, ging aus Prokudins Mitteilung nicht hervor. Russland weist Vorwürfe, Zivilisten anzugreifen, zurück. Russland und die Ukraine haben sich gegenseitig vorgeworfen, Evakuierungsgebiete zu beschießen.