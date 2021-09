Russland nutzt Europas Gaskrise und übt Druck aus

Gazprom hält offenbar Gaslieferungen zurück, um die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 durchzusetzen.

"Wenn der Winter wirklich kalt wird, fürchte ich, dass Europa nicht einmal das Gas zum Heizen reicht", erklärte Amos Hochstein, Energieexperte des US-Außenministeriums dieser Tage. Die Gasspeicher in Europa leerten sich, die Preise stiegen in Rekordhöhen, Russland aber lehne es ab, zusätzliches Gas durch die Ukraine nach Europa zu transportieren. Russische Fachleute konterten, warum die USA dann ihr Flüssiggas teuer nach Asien verkauften statt nach Europa. "Die amerikanischen Lieferanten gehören zu denen, die die Preiserhöhungen in Europa provoziert haben", erklärte ...