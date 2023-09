Russland greift Odessa mit Drohnen und Raketen an

Russland hat die südukrainische Hafenstadt Odessa in der Nacht auf Montag mit Drohnen und Raketen angegriffen. Medienberichten zufolge waren Explosionen zu hören. An der Küste sei demnach ein großes Gebäude getroffen worden und in Brand geraten. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor bei Telegram vor Angriffen mit Shahed-Drohnen, Kalibr-Raketen und Oniks-Marschflugkörpern gewarnt.

BILD: SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Kein Ende der Zerstörungen absehbar