Russland räumt Rückzug aus Robotyne ein

Russland hat erstmals einen Rückzug aus der Ortschaft Robotyne im Südosten der Ukraine eingeräumt - über eine Woche nachdem die Ukraine die Rückeroberung gemeldet hatte. Die russische Armee habe die Siedlung aus taktischen Gründen aufgegeben, sagte der von Russland eingesetzte Verwalter der besetzten Region Saporischschja, Jewgeni Balizki, dem Medienportal RBC. Bei einem russischen Drohnenangriff auf den Donau-Hafen der Stadt Ismajil ist indes ein Mensch getötet worden.

Während eines fast dreistündigen Angriffs auf den Donau-Hafen in der südukrainischen Region Odessa seien mehrere Agrareinrichtungen und Hafenanlagen beschädigt worden und Brände ausgebrochen, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper mit. Ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes sei schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Seitdem Russland im Juli aus dem von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelten Schwarzmeer-Getreide-Abkommen ausgestiegen ist, hat es verstärkt ukrainische Häfen angegriffen. Die Donau-Häfen sind mittlerweile zur wichtigsten Exportbasis der Ukraine für Getreide geworden.

Ein Angriff auf die Hauptstadt Kiew wurde unterdessen abgewehrt. Die Luftabwehr habe alle russischen Raketen bei dem Angriff auf Kiew in der Früh abschießen können, bevor sie ihr Ziel erreichten, teilte die Militärverwaltung über Telegram mit. Ein Betrieb im Umland soll durch herabstürzende Raketentrümmer Feuer gefangen haben. Die Flammen seien am Morgen gelöscht worden, teilte der Zivilschutz auf Telegram mit. Der Luftalarm wurde nach einer Stunde wieder aufgehoben.

Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte wurden insgesamt 23 der insgesamt 33 Flugobjekte abgeschossen. Darunter alle sieben luftgestützten Marschflugkörper und eine umfunktionierte Flugabwehrrakete vom Typ S-300, die Russland seit Monaten auch zum Beschuss von Städten einsetzt. Von den 25 gestarteten Drohnen wurden immerhin 15 abgefangen.

Die Ukraine hatte die Rückeroberung des strategisch wichtigen Ortes Robotyne Ende August verkündet. Es sei sinnlos, auf einer freien Fläche zu bleiben, wenn es keine Möglichkeit für die Truppen gebe, sich vollständig in Verteidigungsstellungen einzugraben, sagte Balizki nun.

Anders als bei der Gegenoffensive im Süden konzentriert sich die ukrainische Armee an der Front im Osten nach eigenen Angaben auch verstärkt auf Abwehrkämpfe gegen die russischen Invasionstruppen. Die Lage entlang der östlichen Frontlinie sei weiter schwierig und die Hauptaufgabe bestehe darin, eine zuverlässige Verteidigung zu gewährleisten und den Verlust von Stellungen zu verhindern, teilte der Kommandant der ukrainischen Bodentruppen, Olexandr Syrskyj, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. "Der Feind lässt nicht von seinen Plänen ab, die Grenzen der Regionen Donezk und Luhansk zu erreichen", sagte er. Hauptaufgabe der ukrainischen Armee sei es, eine zuverlässige Verteidigung zu gewährleisten, den Verlust von Stellungen in Richtung Kupjansk und Lymansk zu verhindern sowie erfolgreich vorzurücken und die vorgesehenen Positionen in Richtung Bachmut zu erreichen.