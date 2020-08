Russland ruft Lukaschenko zum Dialog mit Bürgern auf

Im Konflikt um die Präsidentschaftswahl in Weißrussland hat Russland einem Agenturbericht zufolge die weißrussische Regierung unter Alexander Lukaschenko zum Dialog mit den Bürgern aufgerufen. Lukaschenko lehnte indes einen Dialog mit dem von der Opposition gegründeten Koordinierungsrat ab. "Wir haben Wahlen abgehalten, jetzt lasst uns in Ruhe weiterleben", sagte Lukaschenko.

Lukaschenko wandte sich and die Arbeiter in einem Landwirtschaftsbetrieb. Er werde nur mit dem Arbeiterkollektiv reden, sagt er der Staatsagentur Belta zufolge. Das Gremium der Opposition hatte mehrfach den Willen betont, den Dialog mit der Staatsführung aufzunehmen, und direkten Kontakt gesucht.

Lukaschenko will die politische Krise nach eigenen Worten "in den kommenden Tagen" beilegen. Die Proteste "müssen euch nicht beunruhigen", sagte Lukaschenko am Freitag in der Rede vor Arbeitern in der Region Dscherschinsk südlich der Hauptstadt Minsk. Der seit 26 Jahren autoritär regierende Staatschef warf den USA vor, die Demonstrationen in Weißrussland (Belarus) zu "planen und zu bezahlen". Die Europäer würden "das Spiel mitspielen".

Lukaschenko zufolge wollen die USA sein Land zusammen mit den drei baltischen Staaten und der Ukraine zu einer "Pufferzone" gegen Russland machen. Dafür sei ein "spezielles Zentrum" in der polnischen Hauptstadt Warschau Operation sei im polnischen Warschau eingerichtet worden, behauptete er.

Die Opposition hat unterdessen zu einer Ausweitung der Streiks in den Staatsbetrieben im ganzen Land aufgerufen. "Streiks sind eine völlig legale und wichtige Waffe gegen das Regime", sagte die Anführerin der Demokratiebewegung, Swetlana Tichanowskaja, in einem per Video am Freitag verbreiteten Aufruf an die Mitarbeiter der Staatsbetriebe.

Durch die Streiks, die bereits seit Tagen laufen, soll dem Machtapparat die wirtschaftliche Basis entzogen werden. Tichanowskaja appellierte aus ihrem Exil im EU-Nachbarland Litauen an ihre Landsleute, sich nicht einschüchtern zu lassen von Drohungen Lukaschenkos. Sie zögert mit einer Rückkehr aus dem Exil in ihr Heimatland. Sie werde dann nach Weißrussland (Belarus) zurückkehren, wenn sie sich dabei in Sicherheit fühle, sagte Tichanowskaja am Freitag auf eine Pressekonferenz in der litauischen Hauptstadt Vilnius.

Die autoritäre Führung hat den Arbeitern mit Entlassung gedroht, sollten sie die Arbeit niederlegen. Die Opposition spricht hingegen von einem Recht auf Streik. "Schließt Euch zusammen!", sagte Tichanowskaja. Schon jetzt hätten die Menschen durch die Einheit viel erreicht. Zugleich sicherte sie erneut jenen Hilfe zu, die durch die Streiks in Existenznot gerieten. Es sei inzwischen ein Millionenbetrag zusammengekommen, um Bedürftigen zu helfen. Die Spendenbereitschaft für den Solidaritätsfonds war demnach hoch.

In der Bevölkerung machte sich unterdessen Panik breit, dass Konten gesperrt werden könnten, um Überweisungen zur Unterstützung der Demokratiebewegung zu verhindern. Es gab zahlreiche Berichte, dass Bürger aus Angst vor solchen Maßnahmen des Staates ihre Konten leerräumten. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht. In Minsk waren auch am Freitag landesweit Straßenproteste gegen Lukaschenko geplant. Zudem demonstrieren immer wieder Unterstützer Lukaschenkos.

Im Strafverfahren gegen den Koordinierungsrat der Opposition haben staatliche Ermittler zwei führende Mitglieder verhört. Der Oppositionspolitiker und Rechtsanwalt Maxim Snak sagte am Freitag nach seiner Vernehmung, es seien "produktive Diskussionen" gewesen und er sehe keinen Grund für eine Festnahme. "Wir haben unsere Erklärung gegeben, wir werden weiterarbeiten." Zuvor waren Snak und der Oppositionspolitiker Sergej Dylewski bei ihrer Ankunft am Sitz des staatlichen Untersuchungskomitees von Dutzenden Anhängern begleitet worden.

Amnesty International hat die Ankündigung der Behörden scharf kritisiert, Ermittlungen gegen die Opposition einzuleiten. "Diese Entwicklung ist ein weiterer Beweis dafür, dass es in Belarus keinen Platz für Meinungen gibt, die die Regierung von Präsident Lukaschenko in Frage stellen oder kritisieren", erklärte Bruce Millar, stellvertretender Direktor für die Region Osteuropa und Zentralasien bei Amnesty International, am Freitag in einer Aussendung. Das zeige wie weit das Regime von Alexander Lukaschenko bereit sei zu gehen, um an der Macht zu bleiben, fügte Millar hinzu

Quelle: Apa/Ag.