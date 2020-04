Russland schickt Flugzeug mit medizinischen Gütern in USA

Angesichts der Coronavirus-Pandemie hat die russische Regierung ein Militärflugzeug mit medizinischen Gütern in die USA gesendet. Die Antonow-124 "mit Masken und medizinischer Ausrüstung an Bord" sei in der Nacht in die USA aufgebrochen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/SHAMIL ZHUMATOV Kreml-Sprecher Dimitri Peskow