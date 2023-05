Russland setzt Raketenangriffe fort

Russland hat seine Raketenangriffe auf die Ukraine vor deren erwarteter Gegenoffensive fortgesetzt. Am Sonntag war nach ukrainischen Angaben die Region Mykolajiw im Süden Ziel der russischen Streitkräfte. Langstreckenbomber hätten in der Nacht mit fünf Marschflugkörpern vom Typ Kh-22 eine Industrieanlage angegriffen, teilte der Gouverneur der Region, Witalij Kim, mit. Das Gelände eines von ihm nicht näher bezeichneten Unternehmens sei beschädigt worden.

Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, sagte im Fernsehen, insgesamt seien in der Nacht auf Sonntag sechs dieser Raketen auf die Ukraine abgefeuert worden, es habe aber keine ihr Ziel getroffen. Auch in der Region Charkiw im Osten des Landes gab es russische Angriffe. Fünf Menschen seien verletzt worden, als eine Rakete vom Typ S-300 einen Parkplatz in der Stadt Balaklija getroffen habe, berichtete Regionalgouverneur Oleh Synjehubow.

Die russischen Streitkräfte haben in den vergangenen Tagen verstärkt mit Langstreckenraketen zivile Ziele und Einrichtungen der Infrastruktur beschossen. In mehr als zwei Dritteln der Ukraine heulten bis Sonntagfrüh die Sirenen und warnten vor Luftangriffen - von Kiew und Regionen westlich der Hauptstadt bis in den gesamten Osten und Süden des Landes. In Kiew und in der Region Dnipropetrowsk im Südosten wurden nach Behördenangaben feindliche Drohnen abgeschossen.

Die russischen Attacken fallen mit Medienberichten über mehrere Explosionen auf der von Russland seit 2014 annektierten Halbinsel Krim zusammen. Der russische Telegram-Kanal Basa berichtete, die Ukraine habe eine ganze Reihe von Drohnen über die Halbinsel fliegen lassen. Mindestens eine sei über dem Hafen von Sewastopol abgeschossen worden. Drei der unbemannten Flugkörper seien auf Sewastopol gerichtet gewesen, erklärte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Stadt auf dem Messengerdienst Telegram. Diese drei Drohnen seien von der Luftabwehr abgefangen worden, es habe keine Schäden gegeben. In Sewastopol ist seit langem die russische Schwarzmeerflotte stationiert.

Die Angriffe auf russische Ziele haben in den vergangenen zwei Wochen zugenommen, insbesondere auf der Krim. Es wird allgemein erwartet, dass das ukrainische Militär in den kommenden Wochen eine Gegenoffensive starten wird, um die von Russland besetzten Gebiete im Osten und Süden zurückzuerobern. Die Ukraine bestätigt zwar eine Beteiligung an solchen Angriffen auf die Krim nicht - sie erklärt aber, dass die Zerstörung feindlicher Infrastruktur der Vorbereitung einer geplanten Bodenoffensive dient.

In der südlichen Stadt Cherson, die die Ukraine bereits im vergangenen November zurückerobert hatte, die aber weiter unter russischem Feuer liegt, wurden in den vergangenen 24 Stunden nach Angaben des Regionalgouverneurs Olexandr Prokudin sechs Menschen getötet. Die Region Cherson liegt gegenüber der Halbinsel Krim.