Russland setzt Söldner im Sudan ein

Nicht nur China greift nach Afrika. Auch der Kreml will beim Rennen um Rohstoffe und Märkte dabei sein. Russlands Einstiegshilfe: Waffenhandel und Militärberater.

Zu dumm, dass sie immer so auffallen. Schon auf den ersten Blick sahen die Demonstranten in der sudanesischen Hauptstadt Khartum, dass die Soldaten unter der offenen Plane eines Militärlastwagens keine Einheimischen sein konnten - mit ihren blonden Haaren und blassen Gesichtern fielen sie wie Krähen in einem Möwenschwarm auf. Die Aufständischen, die seit Wochen den Rücktritt des verhassten Präsidenten Omar al-Baschir forderten, fanden schnell die Herkunft der uniformierten Bleichgesichter heraus: Russen, die den Sicherheitskräften bei der Niederschlagung der Proteste helfen.