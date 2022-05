Russland setzte Bodenangriff auf Aswostal-Werk fort

Russische Truppen haben nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes vom Freitag den zweiten Tag in Folge ihren Bodenangriff auf das Stahlwerk Asowstal in Mariupol fortgesetzt. In dem Werk harren nach ukrainischen Angaben nach wie vor Zivilisten und Soldaten aus. In der schwer zerstörten ukrainischen Hafenstadt läuft nach Angaben der Vereinten Nationen ein weiterer Einsatz zur Evakuierung von Hunderten Zivilisten, wie UNO-Generalsekretär António Guterres bestätigte.

SN/APA/Mariupol City Council/HANDOU Das Stahlwerk ist bereits stark von den russischen Angriffen verwüstet