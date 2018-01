Russland-Sondermittler lädt Trumps Ex-Berater Bannon vor

Der frühere Chefstratege von US-Präsident Donald Trump soll einem Zeitungsbericht zufolge in der Russland-Affäre aussagen. Sonderermittler Robert Mueller habe Steve Bannon eine Vorladung geschickt, berichtete die "New York Times" am Dienstag unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person. Bannon soll demnach vor einer Anklagejury aussagen.

SN/APA (AFP/Getty)/CHIP SOMODEVILLA Bannon soll vor einer Jury aussagen