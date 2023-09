Russland stellt neue Atomrakete "Satan" in den Dienst

Russland hat nach offiziellen Angaben die neue leistungsstarke Interkontinentalrakete RS-28 Sarmat in Dienst gestellt. Das sagte der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Juri Borissow, am Freitag im Fernsehen, wie russische Agenturen meldeten. Zuvor hatte Präsident Wladimir Putin im Juni davon gesprochen, dass die Atomrakete bald in den Dienst gehen werde.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/MIKHAIL KLIMENTYEV Putin hatte Rakete mit 18.000 km Reichweite angekündigt